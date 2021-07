Jovem é flagrada com maconha e crack em fraldas do filho

Flagrante ocorreu no município de Amapá, 305 km de Macapá.

Uma mulher de apenas 19 anos de idade foi presa em flagrante transportando drogas para o interior do estado, segundo a polícia. A acusada não teve o nome revelado pela polícia.

Ela foi presa na quarta-feira (7), na entrada do município de Amapá, a 305 km de Macapá, durante uma fiscalização da Delegacia de Polícia da cidade.

De acordo com o delegado Kleyson Fernandes, quando o veículo em que a jovem estava, com um bebê de 2 anos no colo, foi parado para abordagem e revista, ela começou a apresentar bastante nervosismo, o que chamou a atenção dos policiais.

Os agentes civis, então, decidiram checar as bagagens. Dentro de uma peça de roupa infantil, os policiais encontraram porções de maconha. Continuando a revista, mais porções de crack foram encontradas escondidas em fraldas do filho dela. No total, foram 26 porções de drogas, que pesaram cerca de 400 gramas.

Para a polícia, os entorpecentes apreendidos têm chegado da mesma forma ao município, ou seja, em pequenas quantidades, levadas por pessoas que não levantem suspeitas, como a mulher com o bebê.

Segundo o apurado pela polícia, a mulher presa iria apenas entregar as drogas e retornaria para Macapá – ela não tinha antecedentes criminais. É desta maneira que a organização criminosa instalada na cidade tem abastecido a cidade de Amapá com drogas.

O delegado Kleyson autuou a mulher em flagrante por tráfico. O filho dela foi entregue ao Conselho Tutelar, que acionou os familiares para assumir a guarda temporária da criança.