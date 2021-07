Jovem é morto com tiro na cabeça em área frequentada por usuários de droga

Crime ocorreu na noite desta sexta-feira (30), atrás da Feira do Pescado, na zona leste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (30), na zona leste de Macapá.

O crime ocorreu por volta de 21h40, atrás da Feira do Pescado, no Bairro Perpétuo Socorro, região que ao escurecer passa a ser frequentada por usuários de drogas. Foi lá que o Samu confirmou que Enzo Danilo Lobato Campos morreu na hora após ser atingido com dois tiros.

De acordo com o perito Odair Monteiro, os disparos acertaram a cabeça e o lado esquerdo do peito.

Enzo era bastante conhecido da polícia, principalmente pelos militares do 6º Batalhão, que informaram que ele já havia sido preso várias vezes, por roubo, furto e posse de drogas.

O delegado César Ávila e os investigadores da Delegacia de Homicídios fizeram diligências pela área, contudo, a lei do silêncio prevaleceu, não sendo possível, ainda, identificar o autor dos disparos e nem saber a motivação para o crime.

“Ele morava aqui próximo e sempre frequenta esta região. Ele seria usuário de drogas, por esta razão já teria cometido roubos e, por isso, teria muitos problemas com a comunidade, o que amplia bastante a quantidade de suspeitos”, acrescentou o delegado.

A Homicídios agora prossegue nas investigações.