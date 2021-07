Jovens de 18 a 25 anos começam a ser vacinados em Macapá

Serão imunizadas, ainda, pessoas no período de recebimento da 2ª dose de Astrazenaca, Coronavac e Pfizer, além de grávidas e puérperas no prazo para conclusão do esquema vacinal.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) inicia nesta terça-feira (27) a vacinação de pessoas com idades de 18 a 25 anos. A imunização deste grupo segue o agendamento realizado no site da Prefeitura de Macapá e as ações ocorrem em 17 pontos espalhados pela capital. A Semsa também aplicará a 2ª dose de Coronavac, Astrazeneca e Pfizer para quem está no período de recebimento indicado no cartão de vacinação, além de grávidas e puérperas aptas para 2ª dose

Para receber a D1, é necessário apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação e o comprovante de agendamento. Para a D2 é preciso apresentar originais e cópias de documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação com indicação da 1ª dose.

D1 18 a 25 anos

Pessoas com idade de 18 a 25 anos que agendaram o recebimento da vacina para esta terça-feira podem procurar os pontos fixos e de drive-thru com 30 minutos de antecedência do horário marcado. Este grupo será vacinado até o dia 4 de agosto, podendo haver repescagem.

De 8h às 13h

UBS Cidade Nova

UBS Pedrinhas

UBS Marabaixo

UBS Raimundo Hozanan

UBS Rosa Moita

UBS Novo Horizonte,

UBS Fazendinha

UBS Coração

UBS Álvaro Correa

UBS Pacoval

UBS Brasil Novo

Unifap.

De 9h às 15h

Drive-thru Floriano Peixoto

Drive-thru Estádio Zerão

Drive-thru Marabaixo

Drive-thru Rodovia do Curiaú

Quadra da Igreja Jesus de Nazaré

D2 grávidas e puérperas

Grávidas e puérperas tomam a 2ª dose de um imunizante diferente do qual iniciaram seu esquema vacinal. A mudança na estratégia segue a orientação do Ministério da Saúde.

Com a nova estratégia, podem receber a D2 do imunizante, grávidas e puérperas que tomaram a D1 de Astrazeneca e Pfizer. Os locais e horários são:

8h às 13h

UBS Leozildo Barreto Fontoura

UEAP

IFAP.

D2 Astrazeneca e Coronavac

Podem tomar a Astrazeneca as pessoas com período de recebimento da D2 marcado até o dia 29 de julho. A CoronaVac é destinada aos que estão no período de recebimento marcado no cartão de vacinação. Veja horários e locais:

9h às 15h

Drive-thru Floriano Peixoto

Drive-thru Estádio Zerão

Drive-thru Marabaixo

Drive-thru Rodovia do Curiaú

Quadra da Igreja Jesus de Nazaré.

D2 Pfizer

8h às 13h

UBS Leozildo Fontoura

UEAP

IFAP.