Jovens se fingem de passageiros para assaltar taxista

Eles simularam uma corrida da zona norte para a zona sul de Macapá e no caminho anunciaram o assalto.

Por OLHO DE BOTO

Três jovens de 17, 18 e 23 anos foram presos por militares do Batalhão de Força Tática após um assalto ocorrido na noite de sábado (10), na zona sul de Macapá. O trio se passou por passageiros para roubar toda a renda de um taxista.

Segundo o sargento Silva, do Tático Motos, um dos criminosos estava no Bairro Brasil Novo quando chamou um táxi e simulou uma corrida até o Bairro do Beirol. Mas, no caminho, pediu ao motorista que parasse o carro, pois o tio também iria, foi quando os dois comparsas embarcaram.

Mesmo desconfiado, o motorista prosseguiu. Ao chegar numa área entre do Bairros do Trem e Beirol, descobriu que havia caído numa emboscada. O falso passageiro que vestia camisa azul e que havia contratado a corrida, sacou uma arma de fogo e anunciou o roubo.

Eles exigiram a renda do taxi e depois fugiram rumo ao canal do Beirol, onde dois deles foram capturados. Já o terceiro, que estaria armado, foi alcançado minutos depois.

“Estávamos em patrulhamento quando fomos avisados pelo taxista. De posse das características fizemos diligências e conseguimos localizar dois deles. O terceiro, que estaria com a arma e teria levado o dinheiro, só localizamos em seguida e ele já não estava mais com a arma nem o dinheiro”, explicou o policial.

O dinheiro roubado e arma utilizada no roubo não foram recuperados. Contudo, os três foram reconhecidos pela vítima como sendo os assaltantes.