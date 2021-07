Juíza manda ex-marido violento continuar preso

Márcio de Lima Cardoso está preso desde a época do crime, em agosto do ano passado

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O homem acusado de tentar matar a ex-mulher com 4 facadas, no ano passado, na zona norte de Macapá, vai continuar preso na penitenciária. A decisão foi da juíza Lívia Cardoso, da Vara do Tribunal do Júri, que desta vez pronunciou Márcio de Lima Cardoso por tentativa de homicídio.

O crime ocorreu no dia 16 de agosto de 2020, na Avenida Raimunda Capiberibe, no Bairro Novo Horizonte. De acordo com o processo, os dois viveram juntos por 13 anos, e tiveram um filho. O menino, que é autista e tinha 7 anos no dia do crime, estava na casa onde as agressões ocorreram.

Márcio, que não aceitava a separação, pulou o muro da residência e surpreendeu a vítima lavando roupas. Ela foi levada para dentro do imóvel onde foi agredida por cerca de 30 minutos. Foram quatro golpes de faca, sendo dois na orelha e dois no pescoço, além de agressões no rosto com o cabo da faca. Márcio também cortou o cabelo da vítima.

A vítima só conseguiu fugir depois que o ex-marido tirou o pé de seu pescoço, e correu para rua, onde foi socorrida por uma vizinha que chamou a polícia. Márcio está preso preventivamente desde agosto. A defesa alega que não houve intenção de matar, e pede a reclassificação do crime para lesão corporal.

A decisão de pronúncia foi a última etapa antes do julgamento do processo por homicídio tentado. Ao analisar a situação prisional de Márcio, a juíza concluiu que ele oferece risco à vítima se for solto.

“(…) Sendo que medidas cautelares não foram suficientes para evitar que a referida vítima fosse agredida. Dessa forma, sua prisão torna-se imprescindível pois, uma vez solto, existe grande probabilidade de que volte a praticar crimes”, comentou.

“Destaco, ainda, que desde a decretação de sua prisão preventiva, não surgiu nenhum fato novo, capaz de modificar o entendimento desta magistrada pela necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado”, completou.