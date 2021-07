Leitos de covid: taxa de ocupação atual é a menor de 2021 no Amapá

Na quarta-feira (7), o estado registrou ocupação de 47% dos 150 leitos de UTI e 43% dos 160 clínicos. Um mês antes, estava em 64,5% e 67%.

O Amapá já começou a dar indícios de controle da pandemia. Nas últimas quatro semanas, os indicadores da covid-19 decaíram constantemente, incluindo os dois principais parâmetros, o ritmo de transmissão e o número de óbitos, de acordo com o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (Coesp) – dispositivo que gerencia a crise de covid-19 no estado.

Na quarta-feira (7) o estado registrou as menores taxas de ocupação de leitos para pacientes com covid-19 na rede pública estadual em 2021: 47% dos 150 leitos de UTI e 43% dos 160 clínicos. Um mês antes, com o mesmo quantitativo de leitos, as taxas eram 64,5% e 67%, respectivamente.

Ainda nos 30 dias anteriores a 7 de julho, as estatísticas marcaram redução de 70% nos casos de óbitos de pessoas acima de 69 anos. O último relatório semanal, divulgado na terça-feira (6), aponta que o Amapá mantém uma das menores taxas de letalidade do país: 1,57%.