Líder de bando que furta cabos de telecomunicações é procurado

Loiro do Cobre é considerado foragido. Polícia pede a ajuda da população para localizá-lo.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Estado do Amapá procura um homem conhecido como Loiro do Cobre, apontado como um dos maiores ladrões de cabos de Macapá, principalmente de empresas provedoras de Internet, para extração e venda do cobre.

Em uma de suas ações criminosas, ocorrida no dia 2 de maio deste ano, Luiz Guilherme Pinheiro, de 33 anos, que também é apelidado de Loiro da Bateria, foi flagrado por câmeras de segurança de uma empresa privada.

Nas imagens, ele aparece em cima de um poste da rede elétrica, cortando cabos com uma faca. Nesse dia, o prejuízo causado com o dano à rede e o furto foi de aproximadamente R$ 300 mil.

A pedido do delegado Vinícius Nunes, titular da 4ª Delegacia de Polícia da Capital, que funciona no Ciosp do Bairro Congós, a Justiça autorizou a prisão de Loiro do Cobre, que está com mandado de prisão preventiva e é considerado foragido.

“Além de ser especialista no furto de cabos, ele também é o cabeça dessa associação criminosa. É ele quem define onde e por quanto serão vendidos os cobres, ele recolhe o dinheiro das vendas de cabo e distribui entre os membros do grupo criminoso”

Outros membros da quadrilha já foram presos em outras fases da investigação ao bando. Agora falta Loiro do Cobre. Segundo o delegado Vinícius Nunes, Loiro atua preferencialmente na zona sul da cidade, mas por conta das últimas ações da polícia, o criminoso ‘deu um tempo’, para fugir dos holofotes.

“Nas diligências atrás dele, ouvimos relatos de pessoas que o viram andando na rua, mas elas não chamam a polícia porque não sabem que ele está sendo procurado ou nem sabem que ele participa desses crimes e lidera esse bando. Mas, ele é um foragido de Justiça. Quem souber do paradeiro dele, entre em contato conosco no Ciosp do Pacoval”, afirmou o delegado.