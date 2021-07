Lucas entrega carros e equipamentos para prefeitura de Laranjal do Jari

Veículos serão usados na assistência social

Compartilhamentos

A Secretaria de Assistência Social de Laranjal do Jari, cidade a 268 km de Macapá, recebeu novos carros para atendimento do público e atuação dos servidores. Os veículos e equipamentos de escritório foram adquiridos com emenda do senador Lucas Barreto (PSD-AP), que participou da entrega do material.

No total, foram entregues 4 picapes e um carro de passeio, além de aparelhos de data-show, notebook e instrumentos musicais para escolas. Os veículos e os instrumentos musicais foram comprados com emenda de R$ 1,1 milhão do senador.

O senador também foi conferir as obras de reforma nas unidades básicas de saúde das comunidades de

Nova Esperança, Padaria e Maria de Nazaré Souza Mineiro, resultado de emendas do senador nos valores de R$ 429.199,00, R$ 417.896,00 e R$ 129.371,00, respectivamente

“Estamos felizes em ver que nossas ações ajudam a transformar a realidade das comunidades e seguimos com o nosso compromisso assumido com o povo do Amapá, prestando contas do nosso trabalho, com ações concretas”, resumiu Lucas.