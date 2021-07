Macapá despenca de 1º para 13º lugar em transparência na pandemia de covid-19

Ranking é medido em todas as capitais e estados pela OKBR

Por SELES NAFES

A prefeitura de Macapá deu um enorme passo para trás no ranking de transparência de dados referentes à pandemia de covid-19, medido pela Open Knowledge (OKBR). Na verdade, foram 12 passos. A cidade caiu do 1º lugar para o 13º posto entre as capitais brasileiras.

Sob o comando e Clécio Luís (sem partido), a capital do Amapá chegou a ocupar por cinco vezes consecutivas o primeiro lugar na divulgação de informações epidemiológicas sobre a pandemia, em 2020, como a quantidade de casos, atendimentos, taxa de isolamento e outras informações que ajudam a nortear o combate à doença.

Contudo, na última atualização, em 22 de julho, Macapá despencou de ‘alto’ para ‘médio’. O primeiro lugar passou a ser ocupado por João Pessoa (PB), com 95.

A capital do Amapá ficou com 45 pontos. Manaus (AM), Vitória (ES) e Recife (PE) aparecem logo em seguida. O último lugar é de Boa Vista (RR), com a classificação ‘opaco’.

O OKBR avalia a qualidade de dados da pandemia em todas as capitais, municípios e estados. O Amapá vem se mantendo em 12º lugar, classificado como ‘bom’.

Para conferir outros resultados visitando o portal de transparência da OKBR, basta clicar aqui.

PMM

Em nota ao Portal SN, a Prefeitura de Macapá afirmou que trabalha na integração completa do sistema de transparência municipal, de forma que contemple a integração dos dados da vacinação de forma mais célere e que, por isto, há uma certa demora no repasse dos dados, o que ocasionou na queda do ranking. Veja a nota na íntegra:

“A Prefeitura de Macapá, através da Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria, possui forte compromisso com a transparência dos dados públicos e entende que a transparência pública, principalmente dos dados relativos à pandemia é de suma importância para população.

Para tornar a transparência municipal dos dados relacionados a COVID-19 condizente com os novos critérios de avaliação da Open Knowledge Brasil, foi necessário implementar melhorias estruturais no sistema de transparência e em relação à qualidade e abrangência das informações disponibilizadas.

Além disto, a Prefeitura de Macapá trabalha na integração completa do sistema de transparência municipal, de forma que contemple a integração dos dados da vacinação de forma mais célere. Por conta disto acontece uma demora no repasse dos dados, que ocasionou na queda do ranking, mas, em conjunto a Prefeitura já trabalha para melhorar a colocação na transparência dos dados.

Ressaltamos que segundo o levantamento do Ministério da Saúde, o município de Macapá se encontra entre as 5 melhores capitais em relação as doses recebidas e aplicadas.

As pastas municipais trabalham para que todas as informações estejam no portal da transparência em tempo real, mesmo com todos obstáculos que a demanda da vacinação traz, priorizando para que os munícipes sejam vacinados com rapidez e segurança.”