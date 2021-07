Macron dará a Randolfe a mais alta comenda da França

Documento onde governo francês cita atuação de Randolfe no combate à pandemia e defesa do meio ambiente. Brasileiros como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso já receberam a comenda

O governo francês decidiu que irá condecorar o senador do Amapá, Randolfe Rodrigues (Rede), com a mais alta honraria da França, a ‘Légion d’honneur’, legião de honra, em português. A comenda, criada por Napoleão Bonaparte no século 18, é uma das mais famosas do mundo e será entregue pelo presidente Emanuel Macron.

A condecoração foi confirmada pela Embaixada da França no Brasil em documento enviado ao parlamentar na terça-feira (20), como reconhecimento pela atuação no enfrentamento da pandemia de covid-19 no Brasil.

Além disso, é citada a ‘defesa fervorosa’ do meio ambiente e do Acordo de Paris, “como ilustra seu forte comprometimento com a luta pela preservação das reservas na Amazônia”.

Randolfe será o único político brasileiro a receber a comenda em 2021, mas outros já foram premiados, como Dom Pedro II e os presidentes Epitácio Pessoa, Juscelino Kubitschek, Gaspar Dutra e Fernando Henrique Cardoso (PSDB), entre outros.

“A comenda não pertence a mim, mas sim às milhares de famílias brasileiras que tiveram um amor retirado de suas vidas pela pandemia da covid-19”, dedicou o senador, após receber a confirmação da comenda pelo diplomata Gilles Pecassou.

“Quero lhe apresentar as minhas mais sinceras felicitações por esse título honorífico, que constitui um reconhecimento de seu profundo empenho em prol da cooperação transfronteiriça e, mais particularmente, de sua incansável dedicação ao desenvolvimento das regiões limítrofes do Amapá e da Guiana Francesa”, diz o texto assinado por Pecassou.