Mãe é presa por maltratar e espancar filho autista de 5 anos

Caso aconteceu no Bairro Cidade Nova, na zona leste de Macapá. Mãe foi levada para o Ciosp do Pacoval.

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher de 43 anos foi presa por maltratar o próprio filho, uma criança autista de 5 anos. A ocorrência, atendida pela Polícia Militar e o Conselho Tutelar, aconteceu nesta segunda-feira (5), na casa da acusada, localizada na Travessa Raimundo Ramos dos Passos, no Bairro Cidade Nova, na zona leste de Macapá.

“Foram os próprios tios do menino, que já não aguentavam ver ele sendo espancado pela mãe, agredido, vivendo em uma situação de completa falta de higiene, um local insalubre, que denunciaram pra a Polícia Militar e o Conselho Tutelar”, reforçou o delegado Leonardo Alves, plantonista do Ciosp do Pacoval.

Ele também relatou que a criança foi encontrada com hematomas pelo corpo, num local com comida podre, banheiro sujo de fezes, roupas espalhadas e lixo em frente a casa. Os parentes também relatavam que a criança estava em constante perigo, pois traficantes viviam na porta da casa cobrando dívidas de drogas da mãe.

“A mãe não tinha paciência e acabava surrando o filho várias vezes. Ela é usuária de drogas e o tempo todo ficava fora de casa, usando drogas com a criança, inclusive”, enfatizou Alves.

O caso só não foi mais grave porque a acusada não abandonava o filho. Por isso, não foi autuada pelo crime de abandono de incapaz.

Contudo, foi feito um Termo Circunstanciado e ela vai responder em liberdade pelo crime de maus-tratos. A guarda provisória da vítima foi repassada pelo Conselho Tutelar ao pai da criança.