Mazurek é o novo desembargador do Amapá

Magistrado de 70 anos assume o lugar da desembargadora Sueli Pini, que se aposentou

Compartilhamentos

O juiz Mário Mazurek teve o nome aprovado nesta quarta-feira (28) como novo desembargador do Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap). A nomeação ocorreu durante sessão do pleno administrativo da corte.

Mazurek passa a ocupar pelo critério de antiguidade a vaga deixada pela desembargadora Sueli Pini, que se aposentou aos 61 anos, na semana passada, após 29 anos de magistratura.

Aos 70 anos, Mazurek nasceu na cidade de Guarani das Missões (RS), e é da primeira turma de juízes de 1991, primeiro ano do Amapá na condição de Estado após cinco décadas como território federal.

Mazurek começou na magistratura dirigindo a Comarca de Laranjal do Jari. Em Macapá, foi juiz auxiliar, comandou a 1ª Vara Criminal, a 2ª Vara Cível e chegou a assumir a prefeitura de Macapá (foto acima) durante alguns dias, em 2019, na ausência do então prefeito Clécio Luís, que estava sem vice-prefeito e o então presidente da Câmara estava licenciado.