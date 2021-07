Med Diagnósticos volta a atender Geap e abre o próprio laboratório de análise clínicas

Com o retorno dos usuários do Geap, a Med Diagnósticos volta a atender todos os planos de saúde com consultórios especializados e os mais modernos exames

Por SELES NAFES

Depois de meses com atendimentos suspensos, os beneficiários do Geap voltam a contar com toda estrutura e qualidade da Med Diagnósticos, um dos mais completos centros de especialidades clínicas do Amapá. Agora ainda mais completo com a abertura do laboratório próprio de análises clínicas, entre outros serviços.

A Med Diagnósticos é um dos mais importantes centros de diagnósticos por imagem do Amapá. A clínica foi criada em 2014 pelo médico especialista em exames por imagem, Wanderson Mourão.

Com o retorno dos usuários do Geap, a Med Diagnósticos volta a atender usuários de todos os planos de saúde, como o MVida, Unimed, Sul América, Cassi, Bradesco, Saúde Caixa, Aspeb, entre outros.

“Estamos muito felizes com o retorno dos beneficiários do Geap, porque agora eles terão um serviço completo, principalmente com o nosso laboratório de análises, o ambulatório de especialidades e o serviço de tomografia, que ficou ainda mais importante na pandemia em função das lesões pulmonares causadas pela covid-19”, explica a administradora geral da Med Diagnósticos, a enfermeira Giselle Costa Mourão.

Situada na Avenida Cora Carvalho, no Centro de Macapá, a clínica é pensada para facilitar a vida do usuário, desde o estacionamento privativo, pela Rua Odilardo Silva, aos consultórios especializados e exames complexos como a ressonância e tomografia.

A Med Diagnósticos possui ainda os mais modernos equipamentos de raio-x, ultrassonografia, densitometria óssea, mapeamento cerebral, mamografia digital, endoscopia, colonoscopia, exames cardiológicos, além de outros.

A clínica, que já funciona de domingo a domingo, e prepara também para outra inovação: um pronto atendimento para emergências leves. A unidade está sendo construída ao lado do prédio central da Med Diagnóstico, com previsão de abertura no fim do ano.

A Med Diagnósticos fica situada na Avenida Cora de Carvalho, Centro de Macapá.

Mais informações e agendamentos: Agendamentos: 3225-3144 e 9901-3454 (WhatsApp)