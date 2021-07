Médico e farmacêutico desenvolvem novo tratamento para casos graves de covid-19

O médico haitiano Jean Volvick Remy Joseph e o farmacêutico Robson Sabath. Tratamento das funções neurológicas pode acelerar recuperação

Por ANDRÉ SILVA

Em dezembro completa dois anos que o primeiro caso de covid 19 foi registrado no mundo. Nesse período, muitos tratamentos, inclusive precoces, foram anunciados, mas nenhum com eficácia comprovada. No Amapá, dois especialistas desenvolveram um protocolo que pode redirecionar os tratamentos.

Normalmente, pacientes que chegam nos hospitais com saturação baixa, ou seja, com baixa oxigenação no sangue, estão recebendo corticoides, o que muitas vezes não surte o efeito esperado.

É o que observou o médico Jean Volvick Remy Joseph, haitiano que trabalhou no Hospital de Oiapoque, no extremo norte do Amapá, atendendo pacientes de covid 19 até março deste ano. Hoje, ele atende em hospitais nas cidades de Posse e Iaciara, no estado de Goiás. Foi ele quem apontou que a abordagem medicamentosa tradicional não estava funcionando como o esperado.

Foi a partir da observação do conjunto de sintomas que os pacientes apresentavam que Jean chegou à conclusão que o problema era mais neurológico do que pulmonar apenas.

“Temos uma coisa na medicina que não é tão nova e que já vem sendo pesquisada desde a década de 80, que é a modulação inflamatória da via inflamatória parassimpática, também chamada de via anti-inflamatória colinérgica. Em caso de estresse, uma parte do sistema nervoso fica com uma expressão muito maior que a outra, então a ideia de usar essa via anti-inflamatória (colinérgica) para regular a inflamação em paciente com covid”, explicou o médico.

O médico explicou que devemos imaginar que o sistema nervoso autônomo, responsável pelo funcionamento dos órgãos, é dividido em duas partes: o simpático e o parassimpático.

O simpático é responsável pelas alterações no organismo em situações de estresse ou emergência. Assim, quando há alteração neste sistema, o indivíduo fica em estado de alerta, preparado para reações de luta, fuga ou de perigo. O sistema nervoso parassimpático por sua vez, tem a função de fazer o organismo retornar ao estado de calma.

O médico observou, então, que em casos de pacientes com covid, o sistema nervoso simpático fica mais alterado em comparação ao sistema parassimpático. A missão então era equilibrar os dois sistemas. Para isso, ele fez uso de medicamentos com substâncias anticolenesterásicas e o resultado foi surpreendente.

“Não é um remédio que quem toma vai ficar curado da covid, mas desde que nós começamos a usar vimos que quem usava não piorava, ao contrário, até nas primeiras doses a gente sempre teve uma melhora na saturação do paciente. Mas como em toda doença, o paciente deve ser considerado como um todo levando em conta suas comorbidades para fazermos um tratamento mais completo. Essa abordagem de modulação da resposta inflamatória pela via anti-inflamatória colinérgica, ajudou em um aspecto o tratamento e não deixou o paciente piorar”, afirmou o médico.

Ele garantiu que já tratou mais de cinquenta pessoas utilizando o método e se recuperaram bem.

O farmacêutico e o medicamento para Alzheimer

O farmacêutico e bioquímico Robson Sabath, que é mestrando em genética e servidor público do Amapá, assim como o médico, achou a indicação do uso do tratamento precoce muito pobre de explicação técnica e sem fundamentos para sua eficácia. Ele contou que foi procurado pelo médico relatando que o uso e corticoides não ajudava todos os pacientes.

“Aí ele falou a célebre frase: em medicina quando você não conhece o agravo, você trata os sintomas. E ele começou a falar da questão neurológica, que era muito estranho a pessoa ter perda de olfato, paladar depois ter uma taquicardia e uma bronco-dilatação. Tá parecendo que tem um problema na sinapse. Precisamos melhorar essa sinapse”, desafiou o médico.

A sinapse é a região responsável por realizar a comunicação entre neurônios, ou de um músculo ou uma glândula como os que compõem o coração, o pulmão e outros órgãos.

Diante do desafio, debruçou-se sobre artigos científicos e observou vários trabalhos que discutem sobre a via anti-inflamatória, e de medicamentos que são usados em tratamentos de pessoas com ‘Mal de Alzheimer’, os anticolinesterásicos. Esses medicamentos são responsáveis por aumentar o nível do neurotransmissor acetilcolina na fenda sináptica. A ação traz de volta o equilíbrio no sistema nervoso autônomo. No caso da covid, ativa a via anti-inflamatória colinérgica.

Preparando protocolo

Agora, o médico se prepara para apresentar o estudo ao Ministério da Saúde. Em junho deste ano, em uma plenária do Conselho Regional de Farmácia, em Macapá, Sabath apresentou a tese aos conselheiros.

No mesmo mês, houve uma agenda da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) em Brasília, junto ao ministério da saúde, e lá Sabath teve a oportunidade de apresentar a tese a um general do Ministério da Defesa, responsável pelo Departamento de Ciência e Tecnologia. O general achou interessante e ficou de avançar com o estudo.