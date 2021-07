Meteorologia prevê dias nublados e chuvosos em julho no Amapá

Média diária de precipitações deve ficar entre 10 e 25 milímetros durante este mês. Precipitações mais intensas se concentram nas regiões norte, central e leste do Amapá.

O mês das férias vai oscilar entre sol, chuvas e dias nublados na maior parte do estado, é o que preveem os modelos climáticos do Núcleo de Hidrometeorologia e Energias Renováveis do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (NHMET/Iepa).

As precipitações podem chegar até 200 milímetros nas áreas central, norte e leste do estado. Já para a região sul e oeste, as chuvas devem ficar abaixo da média para o período, com a concentração de chuvas de aproximadamente 150 milímetros.

Por dia, esse quantitativo varia entre 10 e 25 milímetros, podendo chegar a aproximadamente 190 milímetros, principalmente sobre os municípios do norte do estado. Há, ainda, a previsão de acumulados de até 120 milímetros sobre a área central do estado.

Com isso, no Rio Jari, os acumulados de chuvas devem mostrar efeito no nível do rio em 25 dias. Já para os rios Oiapoque, Araguari e Amaparí, o nível deve aumentar de 13 a 20 dias depois dos eventos de chuvas nas cabeceiras. Os Rios Falsino, Calçoene e Cassiporé, possuem um período de resposta variando entre 5 e 10 dias.

O acumulado de chuvas no mês de junho indicou um total de 250 milímetros de chuvas sobre a região sul do estado e próximo de 150 milímetros sobre a Região Metropolitana de Macapá. A média mensal de precipitação gira em torno de 166,8 milímetros na porção centro-oeste e 309 milímetros na porção norte-leste-sul do estado.

Segundo o Iepa, as chuvas do mês junino foram abaixo do esperado para a maioria das cidades do estado com variações de aproximadamente 46,27% abaixo da média normal, com as mínimas ocorrendo em grande parte do estado do Amapá.