Morre cacique Luciano, grande líder indígena do Amapá

Por 30 anos ele liderou a aldeia do Manga, em Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Por HUMBERTO BAÍA

Chegou neste sábado (10) a Oiapoque, a 590 km de Macapá, o corpo de Luciano dos Santos, o Cacique Luciano, um dos maiores líderes indígenas do Amapá.

Ele faleceu no meio de semana, em um hospital na cidade de Cayena, capital da Guiana Francesa. Estava internado para tratar de uma infecção. Mas, o quadro clínico agravou e ele não resistiu.

Cacique Luciano liderou, por 30 anos, seu povo da Aldeia do Manga, a 18 km de Oiapoque, comunidade indígena conhecida pelo seu alto grau de organização social. Paciência e tranquilidade eram qualidades marcantes na condução da liderança que ele tinha dos 1100 indígenas do Manga.

Neste sábado, uma multidão de indígenas, políticos e a população em geral de Oiapoque foi até a Ponte Binacional receber o corpo do cacique Luciano.

O cortejo percorreu as principais ruas de Oiapoque. Foram feitas homenagens em frente à sede da Funai, do Museu do Índio Cohari. Ele será sepultado na Aldeia do Manga.