Morre Manoel Brito

O magistrado aposentado estava com problemas de saúde desde 2020.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Morreu aos 69 anos, em Macapá, no fim da tarde desta segunda-feira (5), o desembargador do Amapá, Manoel de Jesus Ferreira Brito, que havia sido aposentado em janeiro deste ano, após se licenciar das funções para tratar problemas de saúde. Ele era pai do atual presidente da Secção Amapá da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Auriney Brito.

A morte de Manoel Brito, carinhosamente chamado por pessoas próximas de Manelão, foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap), que emitiu nota lamentando o falecimento do magistrado aposentado.

Segundo o Tribunal, ele não resistiu às complicações que seguiram de uma cirurgia de urgência, realizada no último sábado (3), em um hospital particular de Macapá.

“Toda a Justiça do Amapá sente grande pesar pela irreparável perda deste companheiro nas fileiras da prestação jurisdicional, solidarizando-se especialmente com a família, mas também com os amigos. Rogamos a Deus que receba nosso querido amigo em sua divina companhia e que proporcione, por meio da fé, o acolhimento aos familiares e amigos deste grande homem que nos deixa”, informa trecho da nota, assinada pelo desembargador-presidente Rommel Araújo.

Manoel Brito era pai de advogados bastantes conhecidos em Macapá, o presidente da OAB-AP, Auriney, Alessandro e Aurilene Brito. Também era casado com Áurea Brito. Ele comandou as últimas eleições majoritárias no Amapá em 2018, quando era presidente do Tribunal regional (TRE-AP).

Antes de ser desembargador, foi professor de educação física, delegado de Polícia Civil, e procurador-chefe do Ministério Público do Estado, instituição pela qual ascendeu ao desembargo, em 2015.

Manoel Brito foi aposentado por no dia 21 de janeiro de 2021, com autorização do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), após 35 anos de contribuição ao poder judiciário do Amapá.