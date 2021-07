Morto em confronto tinha munição para fuzil mais potente que o da PM do Amapá

Polícia informou que bandido tinha 15 munições calibre 762, usado em fuzil mais potente que o 556 usado pela Polícia Militar

Por OLHO DE BOTO

Um homem identificado como Matheus Cardoso França, de idade não informada, morreu nesta segunda-feira (25) durante troca de tiros com policiais militares do 1º Batalhão. Com ele, os policiais encontraram munição de fuzil mais potente do que o usado pela PM do Amapá.

A intervenção caso ocorreu após uma denúncia de que integrantes de grupos rivais estariam se enfrentando a tiros numa área de pontes da Avenida Dois de Moraes, nas proximidades do conjunto residencial Laurindo Banha, no Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá.

De acordo com o militar responsável pelo atendimento da ocorrência, ao chegarem no local, moradores disseram que não haviam saído para trabalhar devido ao tiroteio entre as facções rivais da região, o que já estaria se tornando uma rotina.

Durante incursões pelas pontes, os policiais avistaram quatro homens armados correndo, sendo que dois deles se abrigaram numa casa de onde abriram fogo em direção aos militares. Houve revide e um deles foi baleado. Os demais conseguiram escapar.

O óbito foi confirmado com a chegada da perícia. Além da arma utilizada pelo atirador, um revólver calibre 38 com seis munições, três delas deflagradas, os peritos recolheram do bolso dele 15 munições de calibre 762, que é de fuzil utilizado pelas Forças Armadas. O armamento é muito mais potente do que o fuzil 556, atualmente usado pela Polícia Militar do Amapá.