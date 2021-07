Motorista de Audi assumiu o risco de matar, diz promotor em denúncia

MP ofereceu ação penal contra o motorista, que chegou a ser preso em flagrante após morte de jovem

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O motorista do Audi que atropelou um casal de bicicleta, no último dia 14 de julho, no município de Santana, a 17 km de Macapá, foi denunciado em ação penal incondicionada movida pelo Ministério Público. José Alberto Monteiro Maciel Júnior, de 32 anos, é acusado de homicídio, tentativa de homicídio, fuga do local do acidente e omissão de socorro, entre outros crimes.

O promotor Rodrigo Celestino, que assina a ação penal, avaliou que, ao conduzir o veículo sob a influência de álcool, José assumiu o risco de provocar a morte de Taliana Gomes Gonçalves, que estava na garupa da bicicleta conduzida por Gercino da Silva Melo. Taliana morreu no local e Gercino foi levado gravemente ferido para o Hospital de Emergência de Santana, onde permanece internado.

O acidente ocorreu por volta das 22h30min na Rua Salvador Diniz, Distrito do Igarapé da Fortaleza, e foi filmado por uma câmera de segurança. A imagem mostra que casal foi atingido na beira da rua, e que Gecino foi jogado em cima de um carro que estava estacionado.

A denúncia enviada à justiça afirma que o Audi estava sendo dirigido em alta velocidade.

“(…) O denunciado, logo após o ocorrido, evadiu-se do local sem prestar socorro às vítimas. Ao ser realizado o teste do etilômetro, constatou- se que o denunciado apresentava concentração de álcool no organismo acima do limite permitido por lei”, comentou o promotor.

Durante depoimento na delegacia de polícia, o motorista permaneceu em silêncio. Ele teve a prisão preventiva decretada no dia seguinte ao acidente, e permanece no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). Se a justiça aceitar a denúncia, o motorista vira réu no processo.