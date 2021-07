Motorista embriagado em Audi atropela casal em bicicleta; garota morre

O caso ocorreu no Distrito de Fortaleza, em Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma jovem de 17 anos que estava na garupa da bicicleta do namorado morreu na noite desta quarta-feira, 14, após o casal ser atingido violentamente por um carro Audi, conduzido por um motorista embriagado, que fugiu sem prestar socorro às vítimas.

O caso ocorreu na Rodovia Salvador Diniz, na região urbana do Distrito de Fortaleza, em Santana, a cerca de 17 km de Macapá.

A vítima fatal foi Talyane Gomes Gonçalves. Ela e o namorado, Gercino da Silva Melo, de 20 anos, retornavam de um jantar em família quando foram apanhados por trás pelo carro, que seguia no mesmo sentido (Macapá/Santana).

Com o choque, a bicicleta que eles estavam ficou completamente retorcida. Talyane foi arremessada contra o parabrisas do Audi e depois caiu, à uma distância de 30 metros.

Já o namorado dela, com o impacto, foi lançado contra um carro que estava estacionado e desmaiou. Ele foi socorrido ao Hospital de Santana e segue internado.

O acidente foi gravado por câmeras de segurança. Nas imagens é possível observar que o Audi estava em alta velocidade. É possível ver o namorado sendo arremessado contra o carro estacionado, que logo sai do local em perseguição ao Audi. O motorista do carro em que Gercino foi lançado ajudou a localizar o condutor do Audi.

O motorista do Audi foi identificado como José Alberto Monteiro Maciel, de 32 anos. Ele havia abandonado o carro e estava escondido nas proximidades, na casa de parentes, quando foi preso pelo delegado Felipe Rodrigues, da 1ª DP, com apoio de outros motoristas que ajudaram na localização.

A ocorrência foi atendida pelo BPRE, que isolou o local e preservou a cena do acidente até a chegada da perícia. A polícia confirmou que José Alberto dirigia sob efeito de álcool, o resultado do teste do etilômetro foi 0.68 mg/l.

“Esse resultado é bem acima do permitido. Segundo testemunhas, o motorista chegou a bater outro carro antes dos ciclistas e estava em alta velocidade”, informou o delegado Felipe.

José Alberto foi autuado por homicídio doloso qualificado (motivo torpe) de Talyane, lesão corporal de Gercino, e embriaguez ao volante. Agora, o motorista aguarda audiência de custódia.

“Homicídio qualificado não cabe fiança, por isto a Justiça vai dizer se ele responde em liberdade ou não. Ele não prestou socorro, fugiu do local, no carro foram encontrados vestígios de bebida alcoólica”, completou o delegado.