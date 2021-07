MS acata projeto de Acácio e inclui bancários na prioridade da vacinação

Deputado comemorou inclusão dos profissionais no cronograma prioritário da covid-19

A partir de agora, os bancários estão entre os profissionais com prioridade para receber a vacina contra a covid-19. O anúncio foi feito na terça-feira (6) pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A Câmara já vinha discutindo o projeto de lei 1505/21, do deputado Acácio Favacho (Pros-AP), que incluía a categoria no Programa Nacional de Imunização (PNI).

A proposta foi apresentada em abril, após pedido de duas associações ligadas a servidores da Caixa Econômica Federal.

“Esses trabalhadores estão em atendimento presencial todos os dias e, por isso, mais vulneráveis à contaminação. Sempre estiveram na linha de frente, nunca interromperam seus trabalhos e oferecem um trabalho essencial para toda a população. É uma vitória a inclusão deles no PNI! Agora a luta continua para que toda a população seja vacinada o mais breve”, comemorou o parlamentar.

Com a vacinação, lembrou Acácio, o risco de contágio diminui, o que proporciona mais segurança no atendimento dos bancos.

“A vacinação dos bancários proporciona mais segurança para toda a população. É mais seguro para os trabalhadores e para todos aqueles que precisam ir ao banco”, explica o deputado.