Mulher que ficou presa no Superfácil após expediente usou bengala para sair

Episódio ocorreu na unidade de Santana, a 17 km de Macapá. Mulher teria entrado para usar o banheiro.

Por ANDRÉ SILVA

Uma situação inusitada ocorreu no início da tarde de quarta-feira (14), em uma das agências do Super Fácil, localizada no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá.

Uma mulher ficou trancada no prédio depois do expediente. Rapidamente, um vídeo que mostra a situação viralizou nos grupos de conversa.

A mulher que aparece por trás da porta de vidro da entrada da agência, usa uma bengala para se locomover. A pessoa que faz a gravação percebeu os gritos de desespero da mulher e então começa a gravar. Àquela altura, o alarme da agência já havia disparado por causa das tentativas dela de sair.

A imagem mostra a mulher gritando contando que a deixaram presa dentro do prédio.

A coordenadora do Super Fácil em Santana, Daniela Góes de Oliveira, explicou que, de acordo com as imagens da central de monitoramento, a mulher chegou no local por volta de 12h40min para usar o banheiro, portanto, próximo do horário de fechamento da unidade que se dá as 13h30.

A coordenadora explicou ainda que os servidores iniciam os procedimentos de fechamento da unidade às 13h como ocorre todos os dias. Verificaram as salas, os banheiros, desligaram tudo e no horário combinado, fecharam a unidade e acionaram o alarme.

“As 14h12min eu recebi uma mensagem no grupo administrativo em que uma servidora foi acionada por um ex-servidor dizendo que havia uma aglomeração aqui na frente, dizendo que tinha alguém preso dentro da unidade”, narrou a coordenadora.

De acordo com ela, quando um servidor chegou ao local para verificar a situação a mulher já tinha ido embora.

Para sair, segundo a coordenadora, a senhora utilizou a bengala para baixar os trincos da porta, as abriu e saiu. Ela ficou aproximadamente 30 minutos presa no local.

Oliveira contou que foi a primeira vez que uma situação como essa aconteceu na unidade. Reforçou que os cuidados serão redobrados a partir de hoje para que ocorrências como essa não voltem a acontecer.

Foto de capa: Ascom/GEA