‘Não dá pra agradar todo mundo’, diz mãe de bebê sobre ensaio que viralizou

Fotos comemoraram 9 meses de Mateus de uma forma bem descontraída

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Da simplicidade e originalidade, nasceu uma ideia que deu tão certo que acabou fazendo um enorme sucesso nas redes sociais do Amapá, apesar de algumas críticas descabidas. O pequeno Mateus Belo de Brito ganhou dos pais, no ‘mesversário’ de 9 meses, um sessão de fotos diferente: na beira do rio, dentro de uma canoa e com apetrechos típicos de nossos caboclos e suas vidas ribeiras.

Os pais da criança, Suziane Belo e Edinaldo Brito, moram em Macapá, mas estão passando férias no Rio Aranai, no município de Breves, interior do Pará, lugar onde nasceram. Suziane contou que a ideia surgiu porque todo dia 20, os pais e a irmã Suzana, de 5 anos, preparam algum tipo de celebração para Mateus. Como ele está na casa da avó materna e os tios trabalham com a fabricação de canoas, a ideia foi surgindo.

“Um tio fez o remo e o casquinho, o outro fez o brinquedo simulando o instrumento de caça, outro escolheu os melhores cachos de açaí para caber na canoa, o pai fez o feixes e o caniço. As ideias surgiram naquele momento mesmo, não teve planejamento e as fotos foram feitas de três celulares, tudo de maneira super simples”, contou Suziane.

A mãe se disse bastante surpresa com toda a repercussão das fotos assim que ela postou na sua rede social. Em menos de 24 horas, já havia mais de 8 mil compartilhamentos. A postagem de Suziane está coberta de elogios e carinhos, troca de mensagens de casais e amigos sugerindo a ideia para outros.

No entanto, ainda tem gente que acha que a internet é terra sem lei e lançou comentários muito críticos na postagem. Por isso, Suziane fez questão de explicar que em momento algum a criança foi exposta ao perigo. A pequena canoa estava fixada em um pedaço de madeira que estava submerso. Além disso, havia 3 pessoas na água dando apoio e o local tinha sombra.

Quanto às críticas sobre o fato da criança segurar a réplica de um rifle, ela explica.

“Esse instrumento é essencial na vida do ribeirinho para a sua subsistência e era apenas um brinquedo feito a mão. Não liguei muito. Não da pra agradar todo mundo”, finalizou Suziane.