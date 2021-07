No Amapá, presidiários são treinados para atuar na limpeza e manutenção de rodovias

Contribuição de mão de obra vai abater extensão da pena. Eles iniciaram os trabalhos na rodovia Juscelino Kubitschek (AP-010), zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

O estado começou a capacitar internos do sistema penal amapaense para ajudarem nos serviços de limpeza e manutenção das rodovias estaduais do Amapá. As horas trabalhadas vão incidir na redução da pena.

Inicialmente, 50 apenados do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) estão aprendendo sobre os serviços na prática. Eles iniciaram os trabalhos na terça-feira (27), na rodovia Juscelino Kubitschek (AP-010), zona sul de Macapá.

Os reeducandos também atuarão em outras rodovias estaduais nos serviços de roçagem e capina manual, caiação (pintura à base de cal), limpeza de bueiro, limpeza de sarjeta, meio-fio e descidas d’água.

A medida é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Transporte (Setrap) com o Conselho da Comunidade na Execução Penal (CCEP) da Comarca de Macapá, através de um Termo de Colaboração. O objetivo é auxiliar na futura reinserção deles no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, economizar os serviços de manutenção das estradas estaduais.

Para isso, foram investidos R$ 950 mil com a compra de uniformes, Equipamentos de Proteção Individuais (Epi’s), ferramentas de trabalho, além de bolsa-social, alimentação e transporte dos reeducandos.

A capacitação e a supervisão da equipe são realizadas pelo Departamento de Engenharia e Produção Industrial da Setrap. A cooperação tem validade de 1 ano.