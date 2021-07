Novo confronto entre PM e facções em guerra deixa 2 mortos

Confrontos ocorreram no Bairro Congós, zona sul de Macapá

Por OLHO DE BOTO

Mais dois suspeitos morreram em confrontos distintos com a Polícia Militar, na tarde desta terça-feira (26), na zona sul de Macapá.

O comandante do Bope, tenente-coronel Kleber Silva, informou que intensificou as ações de combate ao crime organizado e, desde a segunda-feira, vem atuando na capital com uma série de operações.

No Bairro dos Congós, num intervalo de duas horas, foram registrados dois ataques entre grupos rivais.

Na Avenida Dois de Moraes, região de pontes dominada pelo tráfico de drogas, um homem ainda não identificado caiu com arma em punho dentro do lago, após trocar trocar tiros com uma equipe do 1º Batalhão, que ainda acionou o socorro médico, mas o suspeito não resistiu.

O caso ocorreu após a PM ser comunicada que integrantes de grupos rivais estariam se confrontando a tiros, e enquanto fazia incursões na região, foi recebida a tiros e revidou.

Na ação, foram presos dois homens suspeitos de integrar uma das facções. Com eles, foram encontrados um revólver calibre 38, entorpecentes, uma capa de colete balístico e várias munições calibre 38 e ponto 40. A arma usada pelo atirador, um revólver calibre 38, também foi apreendida.

Já na 19ª Avenida, em área de pontes, também no Bairro Congós, um morador que estava na frente de casa foi atingido com um tiro na coxa durante fogo cruzado entre as duas facções.

Uma equipe do Bope foi ao local e se deparou com o bando em fuga. Houve troca de tiros e um deles morreu após ser socorrido ao Hospital de Emergência.

“Essas ocorrências foram ainda nesse contexto de guerra entre facções. Isso coloca a população em risco, tanto que um senhor que estava em frente à sua casa foi ferido por uma bala perdida. Mas estamos intensificando as operações e já identificamos vários desses membros de facções, já sabemos quem são e aqui, no Amapá, não há lugar que a polícia não chegue”, avaliou o comandante do Bope.

No início da noite, o suspeito morto foi identificado como Maurício Davi Guedes Galvão, de 25 anos, que é condenado por tráfico e homicídio. Segundo a polícia, ele estava no regime aberto domiciliar.