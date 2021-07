Novo sistema encontra 221 identidades falsas no Amapá

Na última sexta-feira, 10, Waldez Góes reafirmou o compromisso para iniciar a segunda fase do Projeto Higidez.

Vai entrar na segunda fase de instalação o novo sistema de identificação civil e criminal do Amapá que vai permitir às autoridades policiais verificar com mais rapidez e precisão a identidade e situação legal de pessoas no Amapá.

Denominada Higidez e Integração dos Sistemas de Identificação, a inciativa é uma parceria do Governo do Estado com a Polícia Federal, que busca modernizar a identificação civil no estado.

Além da otimização de tempo e recursos, também permite a troca de informações entre os órgãos, incluindo outros estados, para identificação de falsidade ideológica. Por isto, o novo processamento vai impedir que se tire mais de uma carteira de identidade com dados falsos, já que a impressão digital será reconhecida pelo sistema.

Na primeira etapa do projeto, a equipe composta por técnicos de segurança de dados da PF, do governo estadual e do Ministério Público, processou dados de 5,8 mil arquivos de identificação criminal, com inclusão de 35 mil boletins e 2.439 identificações no Sistema Nacional de Informações Criminais (Sinic). Foi neste processo, que o grupo descobriu 221 pessoas utilizando identidade falsa no Amapá.

A parceria para a segunda etapa foi confirmada no final da semana anterior durante encontro do governador Waldez Góes (PDT) com o novo superintendente da PF no Amapá, Anderson de Andrade Bichara, no Palácio do Setentrião, em Macapá.

Eles traçaram como meta incluir 900 mil prontuários civis – que guarda dados da ficha de identificação civil de uma pessoa – no sistema ABIS (Automated Biometric Identification System).