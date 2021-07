Operação do Bope em reunião de facção deixa um morto

De acordo com a PM, um segundo criminoso armado conseguiu escapar

Por OLHO DE BOTO

Um homem morreu baleado e outro conseguiu fugir durante uma intervenção do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Amapá, no início da tarde desta quarta-feira (28). A troca de tiros ocorreu no Bairro Jardim Felicidade I, na zona norte de Macapá.

O confronto com militares do Choque foi dentro de uma casa localizada na Rua Raimundo Castro Pontes. De acordo com informações repassadas por populares à PM, a casa funcionava como uma base do crime.

O capitão Jonas Santos, assessor de imprensa do batalhão, informou que ao checar uma denúncia de que criminosos estariam reunidos, articulando ataques contra rivais, os militares do Choque foram ao local e foram recebidos a tiros.

“As equipes entraram na área da residência. O portão estava aberto. Foram identificados alguns indivíduos nas proximidades da casa e houve o primeiro combate. Dois atiraram contra os policiais e fugiram pelos fundos”, lembrou o oficial.

“Um deles foi localizado dentro de um dos quartos. Estava armado, e nesse contato voltou a disparar contra os policiais”, completou.

No revide, Leondrese Menezes dos Santos, de 31 anos, detento que respondia a processos por roubo e que estava em liberdade condicional, foi atingido e morreu no local. O óbito foi confirmado pelo Samu.

Com Leondrese, os policiais encontraram um revólver calibre 38.

“Ele era morador da casa. Há diversas informações de que ocorriam reuniões de criminosos aqui. Tem uma motocicleta aqui e alguns capacetes lá dentro e isso vai ser verificado”, concluiu o capitão.

Por volta das 16h, houve novo confronto entre policiais do Bope e o bandido que conseguiu escapar da primeira intervenção. A polícia faz um cerco no local.

Nos últimos dias, confronto entre bandidos e operações da PM do Amapá na guerra de facções deixaram vários mortos.