Ordem de serviço é assinada para pavimentação do ramal do Macacoari

Documento foi assinado nesta quinta-feira (22) pelo senador Davi Alcolumbre e o governador Waldez Góes

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), e o senador Davi Alcolumbre (DEM), assinaram nesta quinta-feira (22) a ordem de serviço para as obras de asfaltamento do Ramal do Carmo do Macacoari, no município de Itaubal do Piririm, distante 140 km de Macapá.

O distrito tem uma das comemorações mais importantes do calendário cultural do Amapá, a Festa de São Sebastião, que ocorre em janeiro e atrai visitantes de todo o estado. A programação geralmente inclui atividades religiosas, esportivas e culturais durante três dias. Entre os eventos mais conhecidos estão a famosa corrida a cavalo e o baile.

A pavimentação, que começa em agosto (após o período de chuvas), faz parte do plano rodoviário estadual, com R$ 6 milhões do BNDES articulados pelo senador.

“Agradecemos à liderança do Davi por todo esse empenho em prol do Amapá, que se verifica em todas as áreas, sendo esta uma das mais importantes, que é a mobilidade intermunicipal, a mobilidade urbana, que também é contemplada nesse projeto. E isso se traduz em desenvolvimento”, analisou o governador.

A expectativa, segundo o senador Davi, é de que em janeiro, na próxima festa, a obra do ramal esteja concluída.

“Todos nós reconhecemos a importância dessa região, da tradição da Festa do Macacoari e o valor dessa importante comunidade. O ramal, a pavimentação, tudo aqui será um vetor do desenvolvimento para o município de Itaubal, que já tem tantas riquezas e vocações, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, das riquezas naturais e do turismo. E o que se vê hoje, aqui, é o resultado do esforço coletivo. Eu tenho muito orgulho de compartilhar essa vitória com a nossa bancada federal”, completou o senador.

Além do ramal do Carmo, a outras três obras fazem parte do plano rodoviário estadual com recursos liberados pelo senador: a pavimentação da Rodovia AP-070, do entroncamento do Paulo até São Joaquim do Pacuí; a construção da Ponte do Bulhões e o asfaltamento da Rodovia AP-110 até Cutias do Araguari.

Ainda nesta quinta, houve a assinatura da ordem de serviço para a pavimentação em blocos de Itaubal. Segundo o prefeito José Serafim, será a maior obra de pavimentação da história do município com R$ 5 milhões, também liberados pelo senador.