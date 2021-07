Pais são rendidos e filho é executado no banheiro

Cauê Willian, de 15 anos, tinha acabado de retornar da casa da namorada quando teve a casa invadida por dois homens encapuzados

Por OLHO DE BOTO

Um adolescente de 15 anos foi morto com pelo menos 14 tiros, no início da madrugada deste domingo (25), por volta de 0h30min. O homicídio ocorreu dentro da casa onde ele morava com os pais, numa região periférica da Avenida Lourenço Araújo de Sá, no Bairro Jardim Felicidade II, na zona norte de Macapá.

De acordo com informações repassadas por testemunhas às polícias Civil e Militar, o crime foi praticado por dois homens encapuzados, cada um com uma arma de fogo. Eles teriam surgido sorrateiramente por uma área alagada que fica nos fundos da casa, surpreendendo a família do adolescente, que foi rendida. Ele foi baleado enquanto tomava banho.

Quando os militares do 2º Batalhão chegaram ao local, encontraram Cauê Willian Paula Maciel caído no banheiro, já sem os sinais vitais. O Samu foi chamado e confirmou que ele já estava em óbito.

O caso é investigado pelo delegado Wellington Ferraz, da Delegacia de Homicídios (Decipe). Ele apurou que a vítima foi atingida por disparos de pistolas calibres .40 e 380, após chegar da casa da namorada, de onde, minutos antes, teria feito uma ligação pedindo à mãe que pagasse uma corrida de mototáxi para que ele pudesse chegar com segurança em casa.

“Foi feito um planejamento. Ele havia acabado de chegar da casa da namorada, provavelmente estava sendo seguido. E a mãe relatou que ele não tinha o hábito de ligar a ela solicitando pagamento de mototáxi”, explicou Ferraz

A família do adolescente também informou que Cauê não tinha passagens pela polícia. Por enquanto, a motivação e a autoria do crime permanecem desconhecidas.