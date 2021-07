Parceria de Davi com Instituto Léo Moura traz escolinhas de futebol ao Amapá

Ao todo, projeto atenderá mais de 6 mil crianças. Garotada com autismo leve também será beneficiada.

Encontro do senador Davi Alcolumbre (DEM) e os prefeitos dos 16 municípios do Amapá confirmou a parceria com o Instituto Léo Moura e o seu programa “Passaporte para a Vitória” para atender mais de 6 mil crianças no estado. A reunião ocorreu no auditório do Senac Macapá, na terça-feira (27).

Vinte escolinhas de futebol, sendo 4 delas em Macapá, 2 em Santana, e uma em cada um dos outros 14 municípios, irão atender 6 mil crianças entre 5 e 15 anos, de ambos os sexos, incluindo crianças com autismo leve, por dois anos.

O objetivo é contribuir para o desenvolvimento socioeducativo de crianças e adolescentes através do esporte.

De imediato, cada escolinha vai contratar 4 profissionais: coordenador, professor de Educação Física, auxiliar técnico e auxiliar administrativo.

“São 80 profissionais contratados. Seis mil alunos, que vão receber chuteira, camisa e short, e toda a didática que o instituto utiliza para a educação pelo esporte”, explicou Cadu Veras, diretor de projetos do instituto.

As aulas e os treinos ocorrem no contra turno de cada aluno e serão ministrados nas arenas de grama sintética já inauguradas através de emenda parlamentar do senador Davi. No município onde não houver arena, cabe à prefeitura entrar com a cessão do campo para treino.

O Instituto Léo Moura é uma ONG (organização não governamental) que acredita no futebol como ferramenta de transformação social ao contribuir para a formação geral e integral, melhorando o conjunto de capacidades individuais e coletivas, a forma física, a saúde e a melhora do rendimento escolar.

Outro aspecto importante, segundo o instituto, é o reflexo das atividades na autoestima dos alunos, bem como o suporte oferecido na relação com a família e a sociedade.

O ex-jogador Léo Moura, eleito por quatro vezes seguidas o melhor lateral-direito do Campeonato Brasileiro, que fez história com a camisa do Flamengo, clube pelo qual atuou durante 10 anos, explica o que o motivou a idealizar o instituto e o programa.

“Levar oportunidade a crianças e jovens desse Brasil sempre foi meu maior sonho e nunca desisti, mesmo com as dificuldades que encontrei ao longo dessa caminhada”, diz o ídolo.

Os recursos para o projeto no estado foram articulados pelo senador Davi Alcolumbre junto ao Ministério da Cidadania.

“São aulas de futebol e condicionamento físico, mas, para além de revelar futuros craques, as escolinhas ensinam cidadania, pertencimento, disciplina, organização e foco para os alunos. É um pontapé para a formação de cidadãos. Eu tenho certeza que esse projeto ajudará nossas crianças e jovens amapaenses”, assegura o senador.