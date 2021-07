Parteira tradicional de Mazagão é homenageada em nome de UBS

NO INTERIOR DO AMAPÁ

UBS foi construída com emenda do senador Randolfe Rodrigues

O nome de uma tradicional parteira foi o escolhido pela prefeitura de Mazagão para batizar a terceira UBS do município, inaugurada ontem (23). A unidade foi construída com emenda do senador Randolfe Rodrigues (Rede).

“Quando entregamos ou reformamos uma UBS, a gestão municipal demonstra o seu compromisso com o povo. Além disso é importante ressaltar o empenho e compromisso dos nossos profissionais em oferecer um serviço de excelência aos munícipes”, comentou o prefeito Dudão Costa.

A UBS Benedita Queiroz fica no distrito de Mazagão Velho, e teve R$ 300 mil indicados na emenda.

“Nossa maneira de celebrar as festividades de São Tiago este ano é fortalecendo a rede de saúde em Mazagão. E nada mais justo do que nessa ação batizarmos a UBS de Mazagão Velho com o nome de uma pioneira da vila. Benedita Queiroz deixa o maior dos legados à família Queiroz e aos mazaganenses, que é o legado de trazer a vida, de trazer pessoas ao mundo”, lembrou o senador, que inaugurou a UBS ao lado do prefeito.

Benedita Queiroz de Jesus nasceu no dia 2 de abril de 1923, e era descendente das primeiras famílias que habitaram a Mazagão. Depois de fazer centenas de partos, ela faleceu em 1996, aos 73 anos.