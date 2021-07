Pediatra incansável e reconhecido precisa de doação de sangue

Aristeu Lima de Araújo, de 70 anos, precisa de doadores para ser submetido a uma cirurgia

Por SELES NAFES

Um dos pediatras mais reconhecidos do Amapá, responsável pela saúde de, talvez, milhares de crianças, agora precisa de ajuda. Aristeu Lima de Araújo, de 70 anos, necessita de doação de sangue ‘O positivo’, tipo que está em falta no estoque do Hemoap.

O pediatra há 45 anos na rede saúde pública, é um dos profissionais mais atuantes no Hospital da Criança e do Adolescente, unidade que chegou a dirigir na segunda década do ano 2000. Ele também atuou por décadas no Hospital São Camilo.

Incansável, o médico é reconhecido por colegas, funcionários e pacientes como um profissional dedicado e que raríssimas vezes deixou de trabalhar por qualquer que fosse o motivo.

No próximo sábado (24), no entanto, ele será o paciente. Dr Aristeu será submetido a uma cirurgia de próstata, mas para tudo correr bem, ele precisará de ao menos 4 pessoas que doem sangue O+.

Para realizar a doação, basta se dirigir até o Hemoap, situado na Avenida Raimundo Álvares da Costa, 1093, Bairro Central. Para mais informações. a família divulgou o WhatsApp 99116-9665.