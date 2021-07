Pedófilos no Amapá fizeram 9 dias de download de pornografia infantil, diz PF

Agentes federais cumpriram mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, em Macapá, nos Bairros Jardim Marco Zero, Perpétuo Socorro e Laguinho.

Duas Operações contra os crimes de armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil foram desencadeadas na manhã deste sábado (3) pela Polícia Federa no Amapá. A investigação é do Núcleo de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil da PF (NURCOP).

Agentes federais cumpriram três mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, todos na capital, nos Bairros Jardim Marco Zero, Perpétuo Socorro e Laguinho. A ação visa apreender instrumentos usados na prática criminosa, além de identificar mais envolvidos e possíveis vítimas.

A primeira ação é denominada Operação Hera – nome que faz referência à deusa da proteção feminina. Nela, investigadores identificaram que no período de 26 de março à 3 de abril deste ano, um morador de Macapá fez download, armazenou e compartilhou arquivos de pornografia infantil, por meio de um sistema chamado peer-to-peer (P2P), no qual todos esses arquivos baixados ficam disponíveis aos usuários em qualquer lugar do mundo.

Já na Operação Loki – nome em alusão ao Deus nórdico da trapaça – as residências dos investigados foram alvo de dois mandados de busca e apreensão. Segundo a PF, os indivíduos realizavam troca de arquivos contendo material de pornografia envolvendo crianças, em aplicativo de mensagem instantânea.

Durante as buscas, um homem de 37 anos, foi preso em flagrante por armazenar no celular imagens de crianças sendo abusadas sexualmente.

Os crimes investigados são armazenamento, compartilhamento, produção de material contendo pornografia envolvendo criança e adolescente. A pena pode chegar a 10 anos de prisão.