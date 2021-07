Pedra Branca ganha novo Shopping Popular

Prédio foi ampliado para atender comerciante e também recebe órgão de arrecadação tributária da prefeitura

A cidade de Pedra Branca do Amapari, município a 180 km de Macapá, recebeu nesta quarta-feira (21) as obras de ampliação do Shopping Popular. A inauguração foi feita pela prefeita Beth Pelaes (DEM) e contou com a participação dos comerciantes que trabalharão no local.

As obras custaram R$ 717 mil. O novo espaço possui 14 boxes, banheiros, salão multiuso e complexo administrativo que oferta os serviços do Departamento de Arrecadação e Tributação, Sala do Empreendedor e INSS Digital.

“A obra valoriza essa área e aquece o comércio, além de possibilitar organização, renda e tudo que for necessário. Com meu box novinho, vou garantir o pão de cada dia pra minha família e isso é o mais importante”, avaliou a comerciante Maria Lindalva Gonçalves dos Santos.

Com localização privilegiada, o local foi projetado para proporcionar um ambiente único para os comerciantes receberem seus clientes com conforto, tranquilidade, segurança e acessibilidade.

A prefeita disse que o cronograma da obra foi cumprido, e que o espaço fomenta ainda mais a atividade comercial.

“Esse local é importante para a urbanização dessa área onde antes não havia nada, além de beneficiar as famílias que vão ter aqui seus empreendimentos. Com esse novo Shopping Popular, o comércio local ganha um espaço de geração de emprego e renda mais adaptado às necessidades de comerciantes e consumidores, com preços mais acessíveis para a população de Pedra Branca”, observou.