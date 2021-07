‘Peguei ela me traindo’, diz vereador indiciado por violência doméstica e que afirma ter sido agredido

Casal estava há 17 anos junto e teve três filhos. Nesta segunda-feira (26), o vereador registrou boletim de ocorrência por abandono do lar

Por SELES NAFES

O vereador Wanderson Simpson (Democracia Cristã), do município de Vitória do Jari, sul do Amapá, quebrou o silêncio sobre a confusão que resultou no indiciamento dele por violência doméstica contra a esposa, que ele disse hoje (26) ter abandonado ele e os filhos. O parlamentar, indiciado por três crimes, disse que foi traído e agredido.

De acordo com a Polícia Civil, os fatos ocorreram no dia 9 de junho deste ano, na casa de uma amiga da esposa do parlamentar. Laudo pericial apontou as lesões na esposa que teriam sido provocados por chutes e socos.

O casal, que vivia junto há 17 anos, teve três filhos. O vereador se apresentou à noite e prestou depoimento na Delegacia de Mulheres, que pediu uma medida protetiva contra ele. Dias depois, o casal acabou retomando a relacionamento.

Hoje, depois de saber que foi indiciado por violência doméstica, ameaça e invasão de domicílio, o vereador contou sua versão ao Portal SelesNafes.Com.

“Eu peguei ela me traindo com o caseiro na casa dele”, disse o parlamentar, referindo-se aos fatos de 9 de junho.

“Eu poderia ter naquela hora cometido uma loucura, mas não fiz. Eu simplesmente olhei para ela, desejei boa sorte e que fosse muito feliz. Ela fez a escolha dela e fui embora para a minha casa, onde comentei com todos, minha sogra”, relatou, no fim da manhã desta segunda-feira.

Portal SN tentou contato com Naudelece Soares Pinheiro, mas ela está com o celular na caixa postal.

Mudança

O vereador diz que, ao descobrir a traição, voltou para casa e no mesmo dia iniciou a mudança para a residência de sua mãe, inicialmente usando uma motocicleta para transportar pequenos objetos. Em seguida, chamou um táxi para levar o ar-condicionado e bens maiores.

“Quando cheguei em casa ela me agrediu. Minha sogra e outras pessoas da minha família são testemunhas. Eu nem imaginava que ela iria na delegacia. Ela viu que ia perder tudo. Fui na delegacia, dei o depoimento e dei valores para ela levar para os meus filhos. Também fiz exame de corpo de delito e boletim de ocorrência que fui agredido”, garantiu.

“Falei sobre o caso na rádio e na tribuna da câmara porque sou um homem e devo satisfações à sociedade”, acrescentou.

Wanderson Simpson diz que a esposa pediu para que ele voltasse para casa, e o relacionamento foi retomado.

Nesta segunda, logo após divulgação da primeira reportagem sobre o assunto, o vereador disse que a esposa decidiu abandoná-lo com os filhos.

“Hoje fui surpreendido. Quando cheguei em casa só encontrei os meus filhos. Me disse que ela foi embora num caso branco com as coisas dela”, revelou.

No início da tarde, Simpson foi até uma delegacia registrar boletim de ocorrência por abandono do lar.

“Só quero que a justiça apure tudo esclareça os fatos”.