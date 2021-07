Pessoas a partir de 27 anos são vacinadas hoje

Além deste público, serão imunizadas pessoas com segunda dose dos imunizantes AstraZeneca e Coronavac.

No município de Macapá, as pessoas com idade a partir de 27 anos serão vacinadas contra a covid-19 na nesta sexta-feira (23).

Além deste público, será imunizado, com segunda dose do imunizante de AstraZeneca, quem já tomou a primeira dose e tem no seu comprovante vencimento até o dia 29 de julho. A segunda dose da CoronaVac, também segue a data marcada no cartão de vacinação da primeira dose.

Para primeira ou segunda doses, é necessário apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação. No caso do recebimento da 2ª dose, o cidadão deve apresentar o cartão com a indicação do prazo de aplicação da mesma. Veja horários e locais:

27 anos ou mais

De 8h às 13h

UBS São Pedro

UBS Pedrinhas

UBS Marabaixo

UBS Novo Horizonte

UBS Brasil Novo

UBS Rosa Moita

UBS Raimundo Hozanan

UBS Pacoval

UBS Álvaro Corrêa

UBS Fazendinha

Anfiteatro da Unifap

UEAP

IFAP.

D2 Astrazeneca

De 9h às 15h

Drive-thru Praça Floriano Peixoto

Drive-thru Estádio Zerão

Drive-thru Marabaixo

Drive-thru Rodovia do Curiaú

Quadra da Igreja Jesus de Nazaré

D2 CoronaVac

De 8h às 13h

UBS Cidade Nova.