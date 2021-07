Pessoas de 39 anos e outros grupos começam a ser vacinadas

Vacinação para este e demais públicos está no cronograma para a quarta-feira

A prefeitura de Macapá informou que na quarta-feira (7) iniciará a vacinação contra covid-19 em pessoas a partir de 39 anos, além de uma nova chamada para grávidas, puérperas, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente. Também será aplicada a 2ª dose nas comunidades de Conceição do Macacoari e Retiro Santo Antônio, ambas na zona rural de Macapá.

O público de 39 anos é o que nasceu entre 1º de janeiro e 30 de junho. O atendimento será das 9h às 15h. Veja os locais abaixo.

Drive-thru:

Praça Floriano Peixoto

Praça do Estacionamento do Estádio Zerão

Rodovia do Curiaú

Marabaixo (Rodovia Duca Serra)

Os pedestres serão atendidos com a primeira dose na quadra da Igreja Jesus de Nazaré, Anfiteatro da Unifap, Ifap e Ueap. Quem está na época da 2ª dose da AstraZeneca também será atendido.

No ato da vacinação, é preciso apresentar os originais e cópias de documento de identificação com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação. Isso vale para todos os públicos, mesmo quem já recebeu a primeira dose.

UBSs

No caso das grávidas, puérperas, pessoas a partir de 18 anos com comorbidades ou deficiência permanente, a vacinação será das 8h às 13h, nas UBSs do Pacoval, Novo Horizonte, Congós, Pedrinhas, Raimundo Hozanan e Brasil Novo.

Também serão atendidas pessoas para a 2ª dose da CoronaVac, ribeirinhos e quilombolas residentes de Conceição do Macacoari e Retiro Santo Antônio.