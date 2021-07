Pistoleiro do tráfico é preso na fronteira

Suspeitos foram surpreendidos por policiais civis no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

A Polícia Civil de Oiapoque, na fronteira do Amapá com a Guiana Francesa, a 590 km de Macapá, capturou um homem apontado por investigações como sendo pistoleiro contratado por traficantes para executar devedores.

O suspeito, que não teve o nome revelado pela polícia, foi preso na manhã desta quinta-feira (15), por agentes do Ciosp de Oiapoque que participam da Operação Hórus, que leva reforço policial para coibir crimes na fronteira.

No local onde foi preso, os agentes também cumpriram um mandado de busca e apreensão. As ordens judiciais foram cumpridas pelo delegado Charles Corrêa e equipe policial da Operação Hórus.

O suspeito já era investigado pelo delegado Átila Rodrigues, que pediu a prisão preventiva após a identificação dele como autor de um homicídio ocorrido no mês de janeiro desse ano.

A vítima, morta a tiros, era um traficante do município. O crime teria sido motivado por dívidas com o tráfico. O traficante teria pegado drogas para revender, mas não saldou o valor no tempo estipulado.

A polícia também identificou outros dois envolvidos na execução. Um deles, que seria o mandante, já estava preso no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). O terceiro envolvido não foi encontrado.

“Após o crime, realizamos as diligências necessárias e conseguimos identificar três pessoas que participaram do homicídio. Hoje, conseguimos prender um dos envolvidos em sua residência e o outro envolvido, que já se encontra custodiado no Iapen, também tomou ciência do mandado de prisão em seu desfavor. O terceiro envolvido se encontra foragido, mas em breve, será preso”, reforçou Átila Rodrigues.

O homem preso foi encaminhado ao Iapen.