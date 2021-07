Pitbull furioso fere gravemente o dono e é sacrificado pela PM

Equipe do Corpo de Bombeiros não conseguia entrar no imóvel para socorrer a vítima, no Bairro Zerão. Dono do animal desmaiou e foi socorrido

Por OLHO DE BOTO

Policiais militares do Amapá tiveram que matar um pitbull depois que o animal deixou o dono ferido gravemente, e impedia o acesso ao imóvel pela equipe de socorristas do Corpo de Bombeiros. O ataque ocorreu na tarde desta quinta-feira (29), na zona sul de Macapá.

A residência fica na Avenida José Nery, no Bairro do Zerão. De acordo com a Polícia Militar, moradores da casa ligaram para o 190 para informar sobre o ataque. Quando chegaram ao local, as equipes da PM e Corpo de Bombeiros tiveram dificuldades de entrar no imóvel, que fica nos fundos de um terreno. O animal estava solto na frente da casa, perto do portão principal.

“Quando a viatura chegou o cachorro estava na grade, e não havia como socorrer a vítima. A polícia ainda teve que estourar o cadeado do portão porque a família estava dentro da casa. Os próprios moradores pediram para a polícia abater o cachorro”, explicou o tenente Lucivaldo Souza, do 1º Batalhão da PM.

As equipes foram informadas que o dono do animal estava dentro da casa bastante ferido e inconsciente. Após a morte do animal, o morador pôde ser resgatado.

A equipe levou a vítima para o Hospital de Emergência de Macapá com lesões nas pernas, braços e barriga. O estado clínico ainda não foi informado.

De acordo com a PM, o filho da vítima informou que o pitbull tinha cerca de dois anos de idade. A mãe do animal também estava dentro do imóvel durante a ocorrência.