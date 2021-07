Podcast: A capacitação do Espírito

O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos narra um incrível acontecimento que culminou na conversão dos primeiros cristãos

Pentecostes era a festa dos primeiros frutos e no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos esta época é marcada pela capacitação com o dom de línguas em um local onde estavam concentrados discípulos e pessoas de várias nações. Esse gesto do Espírito Santo fez convidados estrangeiros entenderem o que estava sendo dito pelos apóstolos em seus próprios idiomas. Ouça o podcast de meditação bíblica desta quarta-feira (28) com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.