Podcast: As escolhas com Deus no comando

Atos 5 conta uma história emblemática

O livro de Atos narra milagres incríveis feitos até pelas sombras de Pedro e João. O capítulo 5 de Atos, por exemplo, conta a história de um casal que vendeu uma propriedade, e morreu após tentar esconder parte do valor. Não que Deus saia matando quem descumpre seus votos, mas a época era outra e o coração daquele casal estava voltado demais para outras coisas, enquanto a igreja primitiva em seus primeiros dias precisava muito dos verdadeiros cristãos. Acabaram pagando um preço alto pelas escolhas erradas. Acompanhe no podcast de meditação bíblica de hoje (31), com o pastor Josué de Almeida.