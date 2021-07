Podcast: As nossas traições

O capítulo 18 de João narra o início do sofrimento final de Jesus

Compartilhamentos

O capítulo 18 de João narra o início do sofrimento final de Jesus. Após as últimas instruções, Cristo convida os discípulos para uma oração no jardim Getsemani. Até Jesus pediu que orassem por Ele. A oração foi intensa, aquele era o momento ideal para Judas entregá-lo, aproveitando que estava com poucas pessoas ao redor e sem a proteção do povo. Não se engane, muitas vezes também somos traidores. Porém, Ele nos ama. Ouça o podcast de meditação bíblica desta sexta-feira (23), com o pastor Josué de Almeida.