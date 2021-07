Podcast: Convide Jesus para o casamento

Mais uma bela lição traz o capítulo 2 de João

Jesus foi convidado para um casamento, e foi à festa com sua mãe e os discípulos. Não foi à toa que Ele escolheu a formação de uma família para o seu primeiro milagre: a transformação da água em vinho. No capítulo 2 de João, base do podcast de meditação bíblica desta quarta-feira (7), o pastor Josué de Almeida analisa esses acontecimentos mostrando como a família é importante para Deus. É preciso sempre convidar Jesus para os casamentos, pois ele poderá sempre transformar a água em vinho. Ouça.