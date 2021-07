Podcast: Ele cuida de nós

Chegamos hoje ao capítulo 6 de João

O podcast de meditação bíblica deste domingo (11) narra os acontecimentos milagrosos do capítulo 6 de João. Jesus estava sendo acompanhado há vários dias por uma grande multidão que, impressionada com seu discurso, acabou esquecendo de se abastecer com mantimentos. Acontece então uma das mais belas manifestações do Deus provedor. Mas Jesus percebeu que muitos o estavam seguindo por interesse e fez um duro posicionamento ensinando: quem se alimentar de Mim, jamais voltará a ter sede e fome. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida.