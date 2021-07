Base de hoje é o capítulo 4 de Atos dos Apostolos

Compartilhamentos

Incrivelmente, a cura do aleijado na porta do templo repercutiu de forma negativa entre os religiosos judeus, e Pedro e João foram levados à prisão. Interrogados, eles disseram que a fonte daquele poder vinha de Jesus. Pedro, cheio do Espírito Santo, deixou claro que Cristo é a única fonte de salvação. Acompanhe os incríveis acontecimentos do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, base do podcast de meditação bíblica desta sexta-feira (30), com o pastor Josué de Almeida.