O capítulo 20 de Lucas é a base da meditação de hoje

Não é de hoje que a humanidade questiona a autoridade de Jesus. Nos tempos em que Ele andava sobre a terra, isso foi feito com intensidade. No podcast de meditação bíblica desta quinta-feira (1º), o pastor Josué de Almeida narra e analisa os acontecimentos do capítulo 20 de Lucas, quando a luta intelectual para desacreditar Jesus ficou mais forte, assim como as tramas para matá-lo. Tudo porque Ele só falava a verdade, e incomodava.