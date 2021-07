Que bela lição a do capítulo 19 de João

No podcast de meditação bíblica deste sábado (24), chegamos a João 19. Jesus está diante de uma multidão sedenta de sangue, e de um sangue inocente. Mesmo assim, Ele continuou nos amando. Pilatos poderia libertá-lo, mas naquele dia teve medo de contrariar o povo que preferiu pela libertação do ladrão Barrabás. Jesus escolheu morrer. Ele nos ama, porque nossa vida vale muito para Deus. Não há motivos para desistimos de viver. Ouça a análise deste capítulo com o pastor Josué de Almeida