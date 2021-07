Chegamos hoje ao capítulo 4 de João

Tentamos adivinhar o que Ele vai fazer, em vez de apenas esperarmos por Ele. No capítulo 4 de João, a grande lição é de que Jesus é Deus. É a verdade absoluta. Ele disse isso aos judeus. Este capítulo, que é a base do podcast d0a meditação bíblica deste sábado (10), contém a história de um homem que aguardou quase 4 décadas por uma benção. Ouça a análise deste capítulo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.