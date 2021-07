Podcast: Estamos desatentos

A base de hoje é o capítulo 21 de Lucas

O capítulo 21 de Lucas trata de vários assuntos, como a qualidade das nossas ofertas (e não a quantidade) e os sinais da 2ª volta de Cristo. Durante conversa com seus discípulos, eles perguntaram como seria esse retorno. Jesus explicou alguns eventos que ocorreriam, entre eles a destruição do templo construído por Salomão. É importante estamos antenados com as Escrituras e com os acontecimentos do dia a dia. Mas a nossa geração não está prestando atenção aos sinais. Os que confiam no Senhor, permanecem inabaláveis. Ouça acima do podcast de meditação bíblica desta sexta-feira (2), com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.