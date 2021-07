Podcast: O Deus da 2ª chance

Finalizamos hoje os evangelhos

No podcast de meditação bíblica desta segunda-feira (26), chegamos ao último capítulo de João, o último livro dos evangelhos. Esse trecho mostra Cristo, após a ressureição, guiando Pedro numa pescaria para um grande cardume. Ali, os discípulos perceberam que nunca mais eles poderiam voltar à velha vida, seriam pescadores de homens. Jesus o questionou sobre que amor sentia Pedro por Ele. Essa conversa é bem emblemática. Ouça a análise deste capítulo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.